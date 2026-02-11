Кубок России по панкратиону в Раменском объединит более 300 участников

11 февраля 2026, 18:29

Видео: Московская лига панкратиона

Свыше 300 спортсменов примут участие в Кубке России по панкратиону «ЮБИЭС», который состоится 14 и 15 февраля в большом зале спорткомплекса «Борисоглебский» в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Современный панкратион – поединок, в котором разрешено применять почти весь арсенал технических действий вольной, греко-римской борьбы, а также самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств. Речь идёт об ударах руками и ногами до полного контакта.

«Соревнования соберут более 300 спортсменов из 30 регионов страны. Поединки будут проходить в семи возрастных категориях: младшая – восемь – девять лет, старшая – 21 год и более. В каждой весовой категории победителю будут вручать чемпионский пояс. Всего разыграют 10 кубков-номинаций и три командных кубка. Все поединки проведут в октагонах», – говорится в сообщении.