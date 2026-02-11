Юные дзюдоисты из Подмосковья завоевали две медали на Кубке Европы

11 февраля 2026, 17:29

оригинал Фото: istockphoto.com/Marc Elias

Золотую и серебряную медали завоевали воспитанники химкинской спортшколы по единоборствам на Кубке Европы по дзюдо среди участников до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Амирхан Гаданов, выступавший в весовой категории до 50 килограммов.





«Амирхан занял первое место, второе досталось представителю Израиля, а третье поделили дзюдоисты из Франции и Италии», — говорится в сообщении.