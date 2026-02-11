Юные дзюдоисты из Подмосковья завоевали две медали на Кубке Европы
Золотую и серебряную медали завоевали воспитанники химкинской спортшколы по единоборствам на Кубке Европы по дзюдо среди участников до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Амирхан Гаданов, выступавший в весовой категории до 50 килограммов.
«Амирхан занял первое место, второе досталось представителю Израиля, а третье поделили дзюдоисты из Франции и Италии», — говорится в сообщении.А серебряную медаль в копилку Подмосковья положила Алина Гаданова, которая соревновалась в весовой категории до 48 килограммов. Она уступила израильской спортсменке. А бронзовую награду получили итальянские дзюдоистки.
Турнир проходил в Риме 8 и 9 февраля, в нём приняли участие около 480 человек.