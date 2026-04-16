«Русский Халк» из Люберец проведёт открытую тренировку, готовясь к рекорду мира

16 апреля 2026, 20:32

оригинал Сергей Агаджанян (Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы)

Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» проведёт контрольную тренировку с удержанием платформы с автомобилем ВАЗ 2108 в рамках подготовки к рекорду мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.





Тренировка пройдёт 17 апреля в 11 утра на стадионе «Урожай» посёлка Томилино. Посетить её смогут все желающие.



Агаджанян – заместитель президента Федерации силового экстрима России, представитель СШОР Люберец и многократный рекордсмен мира по силовым номерам.

«На тренировке буду отрабатывать самый сложный и зрелищный элемент – надувание до разрыва грелки во время удержания платформы с машиной. При таком большом давлении на диафрагму обычному спортсмену-любителю сложно даже дышать. Этот элемент привносит в шоу дополнительный драматизм», – рассказал спортсмен.