«Русский Халк» из Люберец проведёт открытую тренировку, готовясь к рекорду мира
Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» проведёт контрольную тренировку с удержанием платформы с автомобилем ВАЗ 2108 в рамках подготовки к рекорду мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Тренировка пройдёт 17 апреля в 11 утра на стадионе «Урожай» посёлка Томилино. Посетить её смогут все желающие.
Агаджанян – заместитель президента Федерации силового экстрима России, представитель СШОР Люберец и многократный рекордсмен мира по силовым номерам.
«На тренировке буду отрабатывать самый сложный и зрелищный элемент – надувание до разрыва грелки во время удержания платформы с машиной. При таком большом давлении на диафрагму обычному спортсмену-любителю сложно даже дышать. Этот элемент привносит в шоу дополнительный драматизм», – рассказал спортсмен.Установить мировой рекорд силач попытается в рамках празднования Дня России.
В тот же день на стадионе пройдёт муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди люберецких школ, посвященный 95-летию комплекса.