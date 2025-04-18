Подмосковные пловцы завоевали ещё три медали на чемпионате России

Александр Степанов (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный пловец Александр Степанов: она показал лучший результат в заплыве на 800 метров вольным стилем. Второе место в этой дисциплине занял представитель Ростовской области, а третьим стал спортсмен из Волгоградской области», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль в копилку сборной Московской области принесла Виктория Таранникова в дисциплине «комплексное плавание, 200 метров». И ещё одну бронзу завоевал подмосковный квартет в составе Виталия Нечаева, Ивана Гирева, Александра Степанова и Романа Акимова в эстафете 4х200 м вольным стилем.
Ранее сообщалось, что в первый день чемпионата России по плаванию представители Московской области Роман Акимов и Иван Гирев завоевали серебряные медали а заплыве на 200 метров вольным стилем.
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