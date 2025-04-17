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Шесть команд поборются за Кубок Каменского по хоккею в Воскресенске

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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В Воскресенске стартовал Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского. В турнире участвуют шесть подмосковных команд игроков 2016 года рождения, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Кубок проходит в 13-й раз. Матчи проводятся в ледовом дворце спорта «Химик» и на ледовой арене им. Валерия Каменского. Призы турнира разыграют клубы «Химик» из Воскресенска, «Балашиха», «Драгуны» из Можайска, «Атлант» из Мытищ, «Кристалл» из Электростали и «Хоккейная Академия Фетисова» из Домодедова», – рассказали в министерстве.
На церемонии открытия ребят приветствовали олимпийские чемпион Александр Черных и Валерий Каменский.

Турнир проходит 16-18 апреля. Расписание игр можно найти на сайте Федерации хоккея Московской области.

Каменский – олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. Валерий Викторович – почётный житель Московской области, президент Федерации хоккея региона, постоянный участник губернаторского проекта «Выходи во двор».

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В Подмосковье определились 15 финалистов конкурса «Учитель года»
17 апреля 2025, 21:00

Фото: пресс-службе Минобразования МО

В Московской области завершился первый тур регионального конкурса «Учитель года Подмосковья 2025». Участниками стали 57 педагогов – победителей муниципальных этапов, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Конкурсанты прошли три испытания: «Методическая мастерская», «Урок» и «Классный час»
«Участники продемонстрировали свой профессиональный опыт, умение работать с незнакомыми классами и навыки коммуникации с детьми. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты с многолетним опытом педагогической и научной работы. Они отметили высокий уровень подготовки участников и разнообразие их методик», – рассказали в министерстве.
По итогам первого тура определились 15 финалистов. Они продолжат участие во втором туре конкурса, который пройдёт 18 апреля в парк-отеле «Воздвиженское» в Серпухове.

Конкурсантов ждёт испытание «Вопрос учителю года», а жюри подведет итоги и назовет победителя.

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В Балашихе вор попытался угнать велосипед из торгового зала супермаркета
17 апреля 2025, 20:42

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался угнать велосипед прямо из торгового зала магазина. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.
«30-летний уроженец Тюменской области тщательно подготовился к угону: долго осматривался, выжидал момент, когда рядом никого не будет, и вскоре просто выкатил транспортное средство. Видимо, мужчина рассчитывал, что будет крутить педали быстро, и его не догонят», – говорится в сообщении.
Однако прибывшие по тревоге росгвардейцы пресекли воровство. Теперь задержанному предстоит объясняться в отделе полиции.

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Уголовное дело возбудили в Люберцах, где ученик ударил учительницу молотком
17 апреля 2025, 20:35

Фото: пресс-служба ГСУ СКР РФ по МО

В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту возможной халатности сотрудников школы, в результате которых пострадала учительница. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Предварительно установлено, что во время урока в школе 13-летний подросток внезапно и беспричинно напал на учительницу, причинив ей удар молотком в голову. В результате потерпевшую госпитализировали в медучреждение, где ей оказывают помощь», – рассказали в пресс-службе.
Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Так как школьник не достиг возраста наступления уголовной ответственности, он будет поставлен на профилактический учет.

Ране сообщалось, что инцидент произошёл в посёлке Мирный. Мальчик 2012 года рождения на уроке ударил преподавателя молотком по голове, когда та стояла спиной к классу и писала задание на доске.

Подросток выбежал из класса и скрылся. Однако полицейские оперативно разыскали его.

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Подмосковная компания будет выпускать канатные комплексы, разработанные детьми
17 апреля 2025, 20:20

Фото: пресс-служба компании «КЕНГУРУ.ПРО»

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» запускает производство канатных комплексов LIANA, которые разработали дети, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Эта компания выпускает уличное спортивное оборудование.
«Сейчас комплекс проходит сертификацию. Предприятие планирует запустить его в производство в начале мая. Инвестиции в разработку составили 30 млн рублей. Для создания комплекса компания пригласила в офис детей разного возраста, предоставила им макет, канаты, крепления и предложила поиграть в создание площадки. В результате получилась инновационная площадка, которая меняет представление об игре и городской среде», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В состав комплекса будут входить усиленные столбы из анодированного алюминия, сверхпрочные корабельные канаты, которые выдерживают нагрузку до 15 тыс. кг, хомуты из силумина, сеточные элементы, кольца, качели и многое другое. Эксплуатировать такие комплексы можно при температурах от -40°C до 50°C.
«Классические детские площадки диктуют сценарий – куда залезать, где спуститься, по какой горке скатиться, на каких качелях покачаться. А LIANA – это пространство, где ребёнок сам решает, куда идти, как двигаться и во что играть. Это не продукт логики, а результат детского воображения», – рассказал гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.
По его словам, поэтому комплекс не похож ни на одну взрослую площадку. Компания лишь доработала его конструктивно и усилила безопасность.

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Недалеко от Серебряных Прудов потушили лесной пожар, возникший из-за поджога
17 апреля 2025, 19:19

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Серебряно-Прудском участковом лесничестве ликвидировали лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Очаг возгорания на площади 0,47 га обнаружили в километре от деревни Невежино жители муниципального округа Серебряные Пруды и позвонили по телефону 112. На место направили четырёх сотрудников лесопожарных формирований и две единицы техники. Позже из-за сильного ветра площадь очага возгорания увеличилась до 0,6 га. Чтобы ликвидировать пожар, потребовалось более четырёх часов», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что причиной пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к природному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Уголовная ответственность предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

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