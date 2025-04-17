Шесть команд поборются за Кубок Каменского по хоккею в Воскресенске

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Воскресенске стартовал Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского. В турнире участвуют шесть подмосковных команд игроков 2016 года рождения, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Кубок проходит в 13-й раз. Матчи проводятся в ледовом дворце спорта «Химик» и на ледовой арене им. Валерия Каменского. Призы турнира разыграют клубы «Химик» из Воскресенска, «Балашиха», «Драгуны» из Можайска, «Атлант» из Мытищ, «Кристалл» из Электростали и «Хоккейная Академия Фетисова» из Домодедова», – рассказали в министерстве.На церемонии открытия ребят приветствовали олимпийские чемпион Александр Черных и Валерий Каменский.
Турнир проходит 16-18 апреля. Расписание игр можно найти на сайте Федерации хоккея Московской области.
Каменский – олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. Валерий Викторович – почётный житель Московской области, президент Федерации хоккея региона, постоянный участник губернаторского проекта «Выходи во двор».
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