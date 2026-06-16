Кубок YUKA ADV Pro Racing соберёт в Мытищах более 60 звёзд автокросса

16 июня 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Этап чемпионата и первенства Москвы и Московской области по кроссу Кубок Крамар Моторспорт – YUKA ADV Pro Racing проведут 20 июня. Он состоится на обновлённой трассе «Бородино» в Мытищах, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Гоночный фестиваль под открытым небом объединит взрослых мастеров, юных гонщиков и мотокросс. Ожидается, что на старт выйдут более 60 спортсменов со всей страны, в том числе порядка 15 мастеров спорта.

«Среди титулованных участников заявлены Константин Купцов, Дмитрий Хохорев, Денис Ворожцов, а также одна из самых известных автогонщиц России Анастасия Нифонтова. Восходящие звёзды – Тимофей Жарков, Захар Марченко, Николай Чагин, Дмитрий Власов – тоже примут участие в соревнованиях. Самые юные гонщики покажут мастерство в детских классах. Руководить гонкой будут легендарные спортсмены – заслуженный мастер спорта Константин Жильцов и мастер спорта международного класса Александр Желудов», – рассказали в ведомстве.