Московская область в июле примет чемпионат мира по конной джигитовке

15 июня 2026, 14:45

оригинал Фото: Минспорта МО

Чемпионат мира по джигитовке состоится в июле в подмосковном конноспортивном комплексе «Звёздный». Об этом рассказал член бюро Федерации конного спорта России Максим Кретов.





Мировые соревнования состоятся с 17 по 19 июля. Перед этим на той же площадке пройдёт чемпионат России, который станет этапом отбора на чемпионат мира.

«Мы будем отбирать сильнейших спортсменов, которые потом станут защищать честь страны. Год назад местом проведения чемпионата мира по джигитовке тоже стал «Звёздный». В турнире участвовали спортсмены из Белоруссии, Йемена, Гвинеи, Кувейта и России», – рассказал Кретов ТАСС.