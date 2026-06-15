Московская область в июле примет чемпионат мира по конной джигитовке
Чемпионат мира по джигитовке состоится в июле в подмосковном конноспортивном комплексе «Звёздный». Об этом рассказал член бюро Федерации конного спорта России Максим Кретов.
Мировые соревнования состоятся с 17 по 19 июля. Перед этим на той же площадке пройдёт чемпионат России, который станет этапом отбора на чемпионат мира.
«Мы будем отбирать сильнейших спортсменов, которые потом станут защищать честь страны. Год назад местом проведения чемпионата мира по джигитовке тоже стал «Звёздный». В турнире участвовали спортсмены из Белоруссии, Йемена, Гвинеи, Кувейта и России», – рассказал Кретов ТАСС.Соревнования проходят в двух дисциплинах – специальная и вольная джигитовка. Первая включает упражнения «владение пикой», «стрельба из пистолета и метание ножа», «владение шашкой» и «стрельба из лука».
В вольной джигитовке спортсмен должен выполнить шесть трюков, которые делятся на четыре уровня сложности, однако они не могут повторяться.