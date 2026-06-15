Спортсменки из Подмосковья выиграли четыре медали на первенстве России

15 июня 2026, 14:42

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представительницы Московской области завоевали две золотые и две бронзовые медали на первенстве России по прыжкам в воду среди юношей и девушек 12–13 лет. Соревнования прошли в Пензе с 9 по 14 июня, сообщает Министерство физической культуры и спорта Подмосковья.