Спортсменки из Подмосковья выиграли четыре медали на первенстве России
Представительницы Московской области завоевали две золотые и две бронзовые медали на первенстве России по прыжкам в воду среди юношей и девушек 12–13 лет. Соревнования прошли в Пензе с 9 по 14 июня, сообщает Министерство физической культуры и спорта Подмосковья.
Виктория Базылева из рузской СШОР по водным видам спорта победила в дисциплине «вышка-выбор» (5 м, 7,5 м, 10 м). Она опередила соперниц из Воронежской и Пензенской областей.
В синхронных прыжках с вышки (5 м, 7,5 м, 10 м) Виктория Базылева и Мария Москвина (СШОР по водным видам спорта, Электросталь) также завоевали золото. Судьи оценили их пять прыжков в 229,02 балла. Бронзовые медали подмосковные спортсменки получили в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.
Золото в этой дисциплине взяли хозяйки соревнований из Пензы, серебро — дуэт из Санкт-Петербурга. Ещё одну бронзу в копилку команды принесли Алексей Сидоров и Фёдор Сальников (оба — СШОР по водным видам спорта, Электросталь). Юноши отличились в синхронных прыжках с вышки (5 м, 7,5 м, 10 м).
Всего организаторы собрали 205 юных спортсменов из 16 регионов страны. Первенство России по прыжкам в воду среди 12–13-летних — один из ключевых стартов для юных прыгунов. Соревнования проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».
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