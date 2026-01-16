Воскресенский «Химик» вернулся в пятёрку лидеров ВХЛ после победы над «Звездой»

16 января 2026, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воскресенский клуб «Химик» победил на выезде московскую «Звезду» в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Встреча состоялась на льду «ЦСКА Арены» и завершилась со счетом 5:3 в пользу подмосковной команды. Это позволило ей вернуться в пятёрку сильнейших в лиге.



Ключевую роль сыграла тройка Ивана Воробьёва, Егора Филина и Максима Кровякова. Каждый набрал по три очка по системе «гол плюс пас». Вклад в общий успех внёс и Григорий Кузьмин, поразивший пустые ворота соперника в концовке встречи.



«Сегодня очень здорово сыграла вся команда. Но хочу выделить нашего вратаря Ярослава Кузьменко. Для него эта победа – первая во Всероссийской хоккейной лиге. Отмечу и наше первое звено – они забили три гола. В целом мастерство ребят решило исход встречи», – поделился впечатлениями главный тренер ХК «Химик» Егор Башкатов.