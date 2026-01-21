Участниками испытаний ГТО за прошлый год стали более 119 000 жителей Подмосковья

21 января 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Жители Московской области за 2025 год получили 53 245 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Такой статистикой поделились в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





С 1 января прошлого года в регионе присвоено 28 149 золотых, 14 261 серебряных и 10 835 бронзовых знаков. Прошлогодними лидерами стали городские округа Химки (3625 знаков), Красногорск (3560 знаков) и Люберцы (3437 знаков). Всего же в 2025 году участниками испытаний ГТО стали 119 406 жителей региона.

«Наличие знака ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. Также за выполнение нормативов можно оформить налоговый вычет. Размер вычета составит до 18 000 рублей за налоговый период. Это часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Получить такой вычет может гражданин, который выполнит нормативы комплекса ГТО на любой знак отличия и прошёл диспансеризацию в 2025 году», – отметили в министерстве.