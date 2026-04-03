В Ивантеевке завершают капремонт Центра культуры и искусств им. Кекушева
Капитальный ремонт здания Центра культуры и искусств имени Л.Н. Кекушева, расположенного на улице Дзержинского в городе Ивантеевка Пушкинского округа, близится к завершению. В настоящее время готовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас в здании ведутся электромонтажные работы и отделка помещений. Прилегающую территорию благоустраивают», — говорится в сообщении.Центр культуры и искусств открыли в 1926 году, тогда он назывался Клубом имени Первого мая. Площадь здания составляет почти полторы тысячи квадратных метров. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию планируют во втором квартале текущего года.