Культурно-досуговый клуб «Мечта» в Красногорске отметил 15-летие концертом

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Масштабная концертная программа «Мечты, которые сбываются: 15 лет вместе» состоялась на сцене дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске в честь юбилея КДК «Мечта», кроме того, для гостей подготовили выставки и провели мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программе участвовали самые талантливые и известные творческие коллективы и исполнители культурно-досугового клуба «Мечта», который отмечал 15-летие. Праздник собрал сотрудников и выпускников клуба, а также партнёров и почётных гостей», — говорится в сообщении.Зрителей встретил хор русской песни «Околица»: исполнители не только порадовали собравшихся пением, но и угостили караваем. Кроме того, в фойе дворца культуры в честь праздника были развёрнуты выставки, организована фотозона и мастер-классы.
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