Юным посетителям библиотеки Красногорска рассказали о пионерах-героях

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Сотрудники Центральной библиотеки Красногорска в канун Дня юного героя-антифашиста провели для учеников школы №11 патриотический час «Мы рождены не для войны». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники библиотеки побеседовали с ребятами о том, как в годы Великой Отечественной войны вместе со взрослыми за Родину сражались подростки и дети – воевали в партизанских отрядах, ходили в разведку, помогали взрослым в тылу ковать Победу», – говорится в сообщении.Школьники посмотрели кадры документальной кинохроники, познакомились с книгами о войне, о пионерах-героях. Им напомнили такие имена, как Валентин Котик, Марат Казей, Зина Портнова, Леонид Голиков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Как отметили в пресс-службе, подобные мероприятия будут часто проводиться в канун 80-летия Великой Победы.
День юного героя-антифашиста ежегодно отмечается 8 февраля.
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Лора Луганская