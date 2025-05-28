Курьер мошенников получил три года колонии за обман жителя Краснознаменска

28 мая 2025, 17:36

оригинал Фото: istockphoto.com/Elena Horrmann

Суд приговорил к трём годам колонии 24-летнего жителя Алтайского края Амирхана Безгина, ставшего курьером телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.





Жертвой мошенников стал 59-летний житель Краснознаменска. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил передать курьеру 1,1 млн рублей. Из этой суммы Амирхан Безгин забрал 30 тысяч рублей, а остальное перевёл на криптокошелёк своего нанимателя.





«Важно помнить, что никто из представителей официальных органов — полиции, прокуратуры, банка — не будет требовать передать наличные или перевести деньги для «сохранения» или «инкассации», — предупредил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

«Нужно, чтобы граждане знали, как действовать в подобных случаях, и не принимали решений под давлением незнакомых людей. Мы продолжаем информировать жителей Подмосковья о возникающих способах мошенничества, чтобы каждый мог распознать угрозу и принять взвешенное решение», — сказал Кирилл Карасёв.