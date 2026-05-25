Квартет саксофонистов даст бесплатный концерт в Пушкине
Концерт музыкантов, представляющих одну из сильнейших саксофонных школ России, состоится в Большом зале Музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкине в пятницу, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Перед зрителями выступят артисты, сотрудничающие с ведущими оркестрами России, и лауреаты международных конкурсов.
«Своё искусство покажут Никита Зимин (сопрано-саксофон), Тарас Гусаров (альт-саксофон), София Петраш (тенор-саксофон) и Владимир Пецкус (баритон-саксофон)», — говорится в сообщении.Вход на концерт будет свободным, но потребуется предварительная онлайн-регистрация. Мероприятие начнётся в 18:00 и продлится полтора часа.
Адрес Музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева: город Пушкино, Писаревская улица, дом №12.