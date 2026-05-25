Студентка-пианистка из Пушкина завоевала награду международного конкурса
Александра Болычевская, обучающаяся на первом курсе фортепианного отдела Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкине, стала победительницей шестого международного музыкального конкурса «Достояние». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Конкурс проводился под патронажем благотворительного фонда по поддержке талантливой молодёжи «Волшебство звуков». В состав жюри вошли профессора ведущих музыкальных вузов России и заслуженные артисты РФ.
«По итогам конкурса Александра получила диплом лауреата первой степени», — говорится в сообщении.В администрации округа поздравили с победой саму юную пианистку и её наставницу — Александру Лотову.
Ранее сообщалось, что для школьников Пушкинского округа провели открытый урок-реконструкцию по истории Первой мировой войны.