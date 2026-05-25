В Ивантеевке проверили ход благоустройства дворовой территории

25 мая 2026, 15:54

Фото: тг-канал Артёма Садулы

Муниципальная программа комплексного благоустройства дворов реализуется в Пушкинском округе. Ход работ на одной из локаций — у дома №7 по улице Маяковского в Ивантеевке — проверил председатель окружного совета депутатом Артём Садула. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Общая площадь благоустройства в указанном дворе составляет более полутора тысяч квадратных метров. В программу входит обновление входных групп, парковок и проездов. Завершить работы должны до конца июня.





«На момент проверки завершалась установка бортового камня. В ближайшее время начнётся укладка асфальтового покрытия. Всего будет 40 парковочных мест, из которых 20 — дополнительные (с учётом мест для инвалидов)», — рассказал Артём Садула.