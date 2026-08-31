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Молодёжь Дубны предупредили о рисках вербовки в экстремистские организации

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактические беседы о безопасности провели полицейские с жителями и гостями Дубны в местном городском парке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Со взрослыми посетителями парка правоохранители обсудили защиту от мошенников и рассказали о распространённых схемах обмана.

«Подростков полицейские предупреждали о том, что представители экстремистских движений и групп вербуют молодых людей через мессенджеры и социальные сети и заставляют их совершать правонарушения и преступления, в том числе — тяжкие», — говорится в сообщении.
Кроме того, родителям маленьких детей в ходе акции напомнили о том, что они должны обеспечивать их безопасность на улице и в быту.

Всем участникам мероприятия вручили тематические брошюры.
Лев Каштанов

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