Молодёжь Дубны предупредили о рисках вербовки в экстремистские организации

31 августа 2026, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактические беседы о безопасности провели полицейские с жителями и гостями Дубны в местном городском парке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Со взрослыми посетителями парка правоохранители обсудили защиту от мошенников и рассказали о распространённых схемах обмана.





«Подростков полицейские предупреждали о том, что представители экстремистских движений и групп вербуют молодых людей через мессенджеры и социальные сети и заставляют их совершать правонарушения и преступления, в том числе — тяжкие», — говорится в сообщении.