Молодёжь Дубны предупредили о рисках вербовки в экстремистские организации
Профилактические беседы о безопасности провели полицейские с жителями и гостями Дубны в местном городском парке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Со взрослыми посетителями парка правоохранители обсудили защиту от мошенников и рассказали о распространённых схемах обмана.
«Подростков полицейские предупреждали о том, что представители экстремистских движений и групп вербуют молодых людей через мессенджеры и социальные сети и заставляют их совершать правонарушения и преступления, в том числе — тяжкие», — говорится в сообщении.Кроме того, родителям маленьких детей в ходе акции напомнили о том, что они должны обеспечивать их безопасность на улице и в быту.
Всем участникам мероприятия вручили тематические брошюры.