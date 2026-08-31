Загруженность дорог в Подмосковье утром 31 августа составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 31 августа, оценивается на три балла из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали 1,1 млн машин. Это на 8,8% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.