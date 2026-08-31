Пожарные провели рейды по безопасности в четырёх округах Подмосковья
Профилактические рейды, посвящённые пожарной безопасности, провели в минувшие выходные — 29 и 30 августа — работники Мособлпожспаса в четырёх округах Московской области: Серебряных Прудах, Кашире, Серпухове и Ступине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главной целью мероприятий было снижение риска бытовых пожаров в осенний период.
«Жителям порекомендовали проверить исправность проводки и заменить повреждённые участки, предупредили о том, что нельзя включать одновременно много приборов, так как это перегружает сеть, и категорически запрещено использовать самодельные обогреватели, потому что у них нет заводской защиты от замыкания и перегрева», — говорится в сообщении.В домах с печным отоплением пожарные посоветовали проверить тягу и прочистить дымоходы. Кроме того, они дали ряд общих рекомендаций, в том числе — использовать пожарные извещатели, держать в доме огнетушитель и уделять особое внимание детям: не оставлять их одних рядом с горящей плитой и растопленной печью, а спички, зажигалки и горючие жидкости прятать в недоступном для малышей месте.