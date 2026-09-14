Жительница Серпухова несколько лет проходила с зубной пломбой в носу

14 сентября 2026, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Серпуховской больницы извлекли из носа пациентки зубную пломбу. Об инциденте рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В медучреждение обратилась женщина с жалобой на инородное тело в носу. Его случайно обнаружили посредством компьютерной томографии. Исследование назначил стоматолог пациентки перед протезированием.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Находкой оказался фрагмент зубной пломбы, попавший в левую гайморову пазуху при давнем лечении зуба. Он много лет не давал о себе знать. Однако оториноларинголог Серпуховской больницы выяснил, что кусочек пломбы стал благоприятной средой для скопления грибковых масс внутри пазухи.

«В условиях комбинированной анестезии мы провели деликатную эндоскопическую операцию. Через миниатюрный доступ удалили тончайшими инструментами грибковые массы и фрагмент пломбы, после чего пазуху тщательно промыли антисептическими растворами. Такие случаи требуют от хирурга особой точности, а эндоскопические методики позволяют решать сложные задачи максимально бережно для пациента, без больших разрезов и долгого восстановления», – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Магомед Магомедалиев.