Лаборатория «Творческий практикум» собрала в Звенигороде 40 театральных деятелей
В Одинцовском городском округе проходит Международная образовательная лаборатория-резиденция «Творческий практикум. СТД РФ». Занятия проводят на площадке Дома творчества, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Мероприятие Союза театральных деятелей посвящено актёрскому мастерству, импровизации, сценическому движению, современной хореографии и ритмике.
«В этом году удалось собрать команду единомышленников, настоящих профессионалов. За несколько дней занятий мы уже стали одной семьёй и с трудом можем себе представить, что со временем придётся разъехаться по своим городам и странам. Участники просто потрясающие – горящие глаза, полная отдача на занятиях, доброжелательность и взаимное уважение. На таких проектах испытываешь огромное счастье от того, что у союза есть возможность подарить театральным людям несколько дней радости», – сказал руководитель проекта, специалист Творческого управления Союза театральных деятелей России Константин Горин
Мероприятие собрало 40 участников – театральных деятелей из России, в том числе из Севастополя, Симферополя, Курска, Луганска, а также из-за рубежа – Белоруссии, Иордании, Италии, Казахстана, Турции и Узбекистана. Все они приехали в Звенигород на неделю погрузиться в атмосферу творчества и усовершенствовать профессиональные навыки на занятиях под руководством опытных педагогов.