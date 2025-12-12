Представители Одинцова стали лауреатами областного конкурса в сфере туриндустрии
Призовые места в трёх номинациях заняли представители Одинцовского городского округа на конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области 2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Конкурс организовало министерство культуры и туризма региона.
«От Одинцовского округа в число лауреатов в номинации «Городская гостиница года» вошёл «МГИМО отель», в номинации «Лучший дом отдыха года» — пансионат «Лесные дали», а одинцовский туроператор «Мир туризма и спорта» получил почётный диплом», — говорится в сообщении.В конкурсе принимали участие индивидуальные предприниматели и юрлица, которые занимаются туристской деятельностью на территории Московской области не менее одного года.