В Подмосковье с начала года на маммографию самостоятельно записались 7000 женщин
Жительницы Московской области в возрасте от 40 лет могут записаться на маммографическое обследование самостоятельно — без назначения врача. С начала текущего года этой опцией воспользовались более семи тысяч женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Маммография позволяет выявлять заболевания молочной железы, включая онкологические.
«Из более чем семи тысяч женщин, прошедших в этом году маммографию по самозаписи, отклонения выявили у 686, а в десяти случаях диагностировали онкологию. Пациенток направили на дополнительные исследования и лечение», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на маммографию могут жительницы Подмосковья, прикреплённые к областным поликлиникам и не проходившие это обследование последние два года.