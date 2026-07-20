В Подмосковье с начала года на маммографию самостоятельно записались 7000 женщин

20 июля 2026, 13:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жительницы Московской области в возрасте от 40 лет могут записаться на маммографическое обследование самостоятельно — без назначения врача. С начала текущего года этой опцией воспользовались более семи тысяч женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Маммография позволяет выявлять заболевания молочной железы, включая онкологические.





«Из более чем семи тысяч женщин, прошедших в этом году маммографию по самозаписи, отклонения выявили у 686, а в десяти случаях диагностировали онкологию. Пациенток направили на дополнительные исследования и лечение», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.