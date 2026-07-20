Жителя Подольска осудили за роль инкассатора в деле о крупном мошенничестве
Суд с учётом позиции гособвинителя Подольской городской прокуратуры вынес приговор курьеру аферистов Кириллу Смирнову. Его признали виновным в мошенничестве, совершённым группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Подмосковья.
В феврале этого года злоумышленники начали звонить несовершеннолетнему.
«Представляясь сотрудниками ФСБ, они сообщили подростку ложную информацию о том, что тот передал своё местоположение ВСУ. После этого они убедили жертву найти по месту проживания и передать «инкассатору» все деньги для сохранности. Так он якобы мог избежать уголовной ответственности. Подросток, считая, что действует в рамках закона, взял у матери 1,2 млн рублей и передал Смирнову. Тот представился инкассатором и назвал заранее оговорённое кодовое слово «Зелёная книга», –После получения денег подсудимый скрылся и передал похищенные средства для перевода на криптокошелёк, получив за работу 10 000 рублей.
рассказали в пресс-службе.
Суд приговорил виновного к лишению свободы на два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.