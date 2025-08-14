Ресурс «Лапша Медиа» развенчал миф с продажей хлеба ломтиками
Некоторые каналы сообщили, что россияне якобы настолько обеднели, что магазины продают им хлеб ломтиками поштучно. Однако ресурс «Лапша Медиа» выяснил, что никакой финансовой подоплёки в этом нет.
«В магазинах по-прежнему можно купить хлеб любых размеров, в зависимости от желания покупателя. Такой ход, как ломтики в индивидуальной упаковке, направлен на разумное пищевое потребление. По данным медиапроекта «Про фудшеринг», в России за год выбрасывают более 3 млн тонн хлеба. Поэтому в нашей стране, как и во многих других государствах мира, зарождается тенденция к меньшему потреблению мучного», – отмечает ресурс.Ранее сообщалось, что фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который помогает отличить фейк от правды. Сейчас на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.