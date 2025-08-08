«Лапша Медиа» опровергла фейк о приближении нового землетрясения на Камчатке
В камчатских чатах распространяются сообщения про предупреждения вулканологов о том, что на полуострове якобы вскоре неизбежно новое землетрясение. Более того – по мессенджерам разошлись аудиосообщения о том, что власти уже эвакуировались.
Однако ресурс «Лапша Медиа» опроверг эти сообщения.
«Центр управления регионом предупредил, что это фейк. Предсказания не имеют ничего общего с реальным прогнозам специалистов и распространяются с целью финансовой выгоды. Часто предсказатели просят деньги за вступление в их закрытые чаты с прогнозами. Но учёные распространяют достоверную информацию абсолютно бесплатно», – говорится в сообщении.Информация о том, что власти края якобы покинули полуостров, тоже не подтвердилась. За ситуацией в регионе следят губернатор и весь состав регионального правительства. На фейк указывает и то, что в аудиозаписях упоминаются вулканологи, хотя они не занимаются прогнозами землетрясений – это делают сейсмологи.
Ранее сообщалось, что фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, помогающий отличить фейк от правды. Сейчас на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.