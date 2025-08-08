«Лапша Медиа» опровергла фейк о приближении нового землетрясения на Камчатке

08 августа 2025, 20:30

Фото: Istock / Petrovich9

В камчатских чатах распространяются сообщения про предупреждения вулканологов о том, что на полуострове якобы вскоре неизбежно новое землетрясение. Более того – по мессенджерам разошлись аудиосообщения о том, что власти уже эвакуировались.





Однако ресурс «Лапша Медиа» опроверг эти сообщения.

«Центр управления регионом предупредил, что это фейк. Предсказания не имеют ничего общего с реальным прогнозам специалистов и распространяются с целью финансовой выгоды. Часто предсказатели просят деньги за вступление в их закрытые чаты с прогнозами. Но учёные распространяют достоверную информацию абсолютно бесплатно», – говорится в сообщении.