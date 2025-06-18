Ресурс «Лапша Медиа» опроверг полный запрет вывесок на иностранных языках
В интернете появились сообщения о полном запрете для российских компаний использования вывесок и названий на иностранных языках. Такие нормы якобы содержит закон, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях.
Однако, как сообщат ресурс фактчекинга «Лапша Медиа», некоторые трактовали принятый закон о защите русского языка неверно. Англицизмы на вывесках полностью запрещать не будут, как и названия фирм на иностранных языках.
«С 1 марта будущего года вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть оформлены на русском языке. При этом допускается их дублирование на иностранных языках. Новые правила также касаются названий жилых комплексов и строящихся объектов», – сообщается в ТГ-канале ресурса.Закон направлен не на запрет английского языка, а на доступность информации для всех россиян. Бренды и компании с иностранными названиями могут продолжать их использовать.
Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.