Фактчекинговый ресурс разоблачил фейк об акуле-людоеде у берегов Новороссийска

Фактчекинговый ресурс разоблачил фейк об акуле-людоеде у берегов НовороссийскаРесурс фактчекинга «Лапша Медиа» разоблачил недостоверное сообщение о том, что акула якобы напала на мужчину на пляже Новороссийска. Такие сообщения появились в соцсетях.
Однако в пресс-службе мэрии Новороссийска информацию о нападении хищной рыбы опровергли. Таких инцидентов на пляжах муниципалитета не фиксировали.
«Как позже рассказали пользователи соцсетей, ложные слухи возникли на фоне спасательного тренинга для детей с использованием манекена. Именно его и запечатлели на видео», – говорится в ТГ-канале ресурса.Там также сказано, что в Чёрном море обитают два вида акул – катран и кошачья акула. Обе не достигают в длину метра и для людей безопасны.
Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, помогающий отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.