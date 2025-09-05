«Лапша Медиа» опровергла новость о штрафах для россиян за грязный коврик у двери
Ресурс «Лапша Медиа» опроверг сообщения о том, что россиян якобы начнут штрафовать за грязный коврик у входной двери, сочтя это за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
«Предупреждения о штрафе за грязный придверный коврик не имеют никакой юридической силы. Термин «грязный» вообще не закреплён в законодательстве, а понятие «загрязнение» – субъективное. Авторы фейка просто использовали кликбейтный заголовок для привлечения внимания», – сообщается в ТГ-канале ресурса.Штраф могут назначить за нарушение конкретных установленных параметров – например, за превышение допустимых пределов концентрации вредных веществ. Об этом рассказал эксперт в области ЖКХ Павел Степура. По его словам, содержание жилых помещений должно соответствовать санитарным правилам, касающимся распространения инфекций. Однако в них нет упоминаний о загрязнениях перед входом.
Ранее сообщалось, что фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который помогает отличить фейк от правды. Сейчас на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.