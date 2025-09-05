«Лапша Медиа» опровергла новость о штрафах для россиян за грязный коврик у двери

05 сентября 2025, 22:52

Фото: Istock / damedeeso

Ресурс «Лапша Медиа» опроверг сообщения о том, что россиян якобы начнут штрафовать за грязный коврик у входной двери, сочтя это за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.







«Предупреждения о штрафе за грязный придверный коврик не имеют никакой юридической силы. Термин «грязный» вообще не закреплён в законодательстве, а понятие «загрязнение» – субъективное. Авторы фейка просто использовали кликбейтный заголовок для привлечения внимания», – сообщается в ТГ-канале ресурса.