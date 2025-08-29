Ресурс «Лапша Медиа» заметил в Серпухове новую схему обмана родителей школьников
Мошенники начали от лица представителей школ требовать от родителей оплатить учебники и образовательные кружки для детей. Схема была замечена в Серпухове, сообщил ресурс фактчекинга «Лапша Медиа».
«Аферисты рассылают требования о срочной оплате через сообщения на телефоны и в мессенджеры. Для операции необходимо перейти по ссылке, которая в последствии ведет на фишинговый сайт, стилизованный под страницу школы. С помощью таких сайтов аферисты крадут личные данные и реквизиты банковских карт. Часто злоумышленники указывают на срочность, чтобы у потенциальной жертвы не возникло мысли остановиться и проверить информацию», – отмечает ресурс.Ранее сообщалось, что фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который помогает отличить фейк от правды. Сейчас на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.