В усадьбу Большие Вязёмы привезли выставку «Атлас тибетской медицины»
Передвижная выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» открылась на площадке историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в усадьбе Большие Вязёмы Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вниманию посетителей предлагаются копии 33 листов уникального Атласа, хранящегося в Национальном музее Бурятии. Эту книгу в конце XIX — начале XX века тщательно скопировали бурятские ламы с тибетского подлинника XVII века.
«В атласе отражены основы тибетской традиционной медицины и врачебной этики, а также методы лечения. Изображения выполнены в буддийской технике тхангка», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 28 января. Возрастных ограничений нет.