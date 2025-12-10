В усадьбу Большие Вязёмы привезли выставку «Атлас тибетской медицины»

10 декабря 2025, 16:33

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Передвижная выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» открылась на площадке историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в усадьбе Большие Вязёмы Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Вниманию посетителей предлагаются копии 33 листов уникального Атласа, хранящегося в Национальном музее Бурятии. Эту книгу в конце XIX — начале XX века тщательно скопировали бурятские ламы с тибетского подлинника XVII века.





«В атласе отражены основы тибетской традиционной медицины и врачебной этики, а также методы лечения. Изображения выполнены в буддийской технике тхангка», — говорится в сообщении.