Строительная готовность корпуса Софьинской школы в Раменском достигла 45%
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Второй школьный корпус, рассчитанный на 200 учеников, строят в посёлке Софьино Раменского округа. В настоящее время объект готов на 45%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас строители занимаются обустройством кровли, кладкой наружных стен, возведением внутренних перегородок, отделкой помещений, а также благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.В пристройке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзал, помещения для кружков и секций, а также библиотечный центр. С основным зданием корпус соединит тёплый переход. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году.