20 ноября 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Медицинский стационар, расположенный на улице Карбышева в Красногорске, капитально ремонтируют. Завершить работы и открыть соцобъект для пациентов планируют в 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили 39 лет назад, его общая площадь составляет 28 300 квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В настоящее время рабочие демонтируют стяжки пола на техническом этаже и в подвале и армируют плиты перекрытий. На объекте заняты 65 человек», — говорится в сообщении.