Назван срок завершения капремонта стационара Красногорской больницы
Медицинский стационар, расположенный на улице Карбышева в Красногорске, капитально ремонтируют. Завершить работы и открыть соцобъект для пациентов планируют в 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание построили 39 лет назад, его общая площадь составляет 28 300 квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время рабочие демонтируют стяжки пола на техническом этаже и в подвале и армируют плиты перекрытий. На объекте заняты 65 человек», — говорится в сообщении.В ходе капремонта в стационаре обновят кровлю, входную группу, фасад и все инженерные коммуникации, установят новую сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию.