В Москве торжественно открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому
Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и помощник президента Владимир Мединский приняли участие в церемонии открытия памятной доски Феликсу Дзержинскому.
Дзержинский возглавлял Высший совет народного хозяйства СССР с февраля 1924 года по июль 1926-го. Доску установили на фасаде здания на Славянской площади, возведённого в 1912-1913 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова. Именно там располагался ВСНХ СССР, которым руководил Феликс Эдмундович. Памятная доска выполнена из бронзы скульптором, народным художником России Салаватом Щербаковым.
«Сегодня Россия вновь решает масштабные задачи наращивания промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета. Исторические условия, конечно, другие, но значение эффективного государственного управления, жёсткой дисциплины и личной ответственности за результат остаётся неизменным. Эти качества, в сочетании с исключительной работоспособностью и требовательностью к себе, отличали Феликса Эдмундовича Дзержинского», – отметил Мантуров.В торжественной церемонии участвовали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы, председатель Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Москве Артур Берлов, представители федеральных и столичных органов власти, общественных, ветеранских и образовательных организаций, москвичи и гости столицы.
Высший совет народного хозяйства СССР был ключевым органом управления экономикой страны. Он координировал работу советов народного хозяйства союзных республик, промышленных предприятий союзного значения, курировал высшие и средние технические учебные заведения СССР.
Дзержинский возглавил ВСНХ СССР в 1924 году. Он направил усилия на восстановление и стабилизацию промышленности, разрушенной в период войн и революций.
Знаковой датой стало 20 ноября 1924 года, когда он принял руководство Главметаллом ВСНХ СССР. Под началом Дзержинского производство металла выросло на 200%, а валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности увеличилась на 120%.
Дзержинский оставался на посту председателя ВСНХ СССР вплоть до кончины в 1926 году, посвятив свою жизнь служению Отечеству.