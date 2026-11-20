20 ноября 2026, 18:16

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Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и помощник президента Владимир Мединский приняли участие в церемонии открытия памятной доски Феликсу Дзержинскому.





Дзержинский возглавлял Высший совет народного хозяйства СССР с февраля 1924 года по июль 1926-го. Доску установили на фасаде здания на Славянской площади, возведённого в 1912-1913 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова. Именно там располагался ВСНХ СССР, которым руководил Феликс Эдмундович. Памятная доска выполнена из бронзы скульптором, народным художником России Салаватом Щербаковым.

«Сегодня Россия вновь решает масштабные задачи наращивания промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета. Исторические условия, конечно, другие, но значение эффективного государственного управления, жёсткой дисциплины и личной ответственности за результат остаётся неизменным. Эти качества, в сочетании с исключительной работоспособностью и требовательностью к себе, отличали Феликса Эдмундовича Дзержинского», – отметил Мантуров.