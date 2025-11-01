В колледже «Подмосковье» провели медицинский квест ко Дню народного единства
Студенты колледжа «Подмосковье» стали участниками медицинского квеста, приуроченного ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Мероприятие организовали преподаватели направления «Сестринское дело». Студенты проходили тематические станции, посвящённые различным областям здравоохранения и истории России. Целью было показать важность объединения усилий представителей разных специальностей медицины.
«Так, на станции «Аптека» участники познакомились с историей развития аптечного дела в России. Преподаватели показали старинные лекарства и фармацевтическое оборудование. На станции «Хирургия» студенты узнали о современных методиках операций, попробовали себя в качестве хирургов и ассистентов. На исторической станции им рассказали о событиях Смутного времени, героях и традициях праздника», – пояснили в ведомстве.
Последним этапом квеста стало решение медицинского кроссворда. Вопросы касались медицинской терминологии, профессиональных обязанностей медсестёр и исторически значимых моментов в развитии медицины.
В руководстве колледжа назвали День народного единства важным поводом напомнить каждому о взаимопомощи и поддержке друг друга в профессиональной среде.