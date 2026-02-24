Лауреаты премии OGANESSON 2025 получили награды
Награждены лауреаты премии OGANESSON, которую вручали третий год подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Наградой поощряют учёных, работающих в области естественных наук. Торжественная церемония прошла в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Премию вручали академики РАН, директор Объединённого института ядерных исследований Григорий Трубников и научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев.
«В 2022 году академик РАН, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флёрова ОИЯИ в Дубне Юрий Оганесян стал лауреатом Научной премии Сбера за основополагающие работы по синтезу сверхтяжёлых элементов. Денежную часть премии в размере 20 млн рублей он направил на поддержку молодых учёных и популяризаторов науки», – напомнили в ведомстве.
Премия OGANESSON присуждается ежегодно. В конкурсе на её соискание премии могут участвовать отдельные научные, инженерные и технические специалисты или авторские коллективы, которые внесли определяющий вклад в решение научных задач и популяризаторские проекты.