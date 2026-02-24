Лауреаты премии OGANESSON 2025 получили награды

24 февраля 2026, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Награждены лауреаты премии OGANESSON, которую вручали третий год подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Наградой поощряют учёных, работающих в области естественных наук. Торжественная церемония прошла в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Премию вручали академики РАН, директор Объединённого института ядерных исследований Григорий Трубников и научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев.

«В 2022 году академик РАН, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флёрова ОИЯИ в Дубне Юрий Оганесян стал лауреатом Научной премии Сбера за основополагающие работы по синтезу сверхтяжёлых элементов. Денежную часть премии в размере 20 млн рублей он направил на поддержку молодых учёных и популяризаторов науки», – напомнили в ведомстве.