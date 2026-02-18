Производство в Дубне вышло на выпуск 50 000 единиц оборудования связи в год

18 февраля 2026, 21:13

оригинал Фото: «YADRO Фаб Дубна»

Мощности производства «YADRO Фаб Дубна» позволят ежегодно выпускать в среднем 50 000 единиц телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Предприятие, которое входит в «ИКС Холдинг», работает в особой экономической зоне «Дубна». В конце прошлого года на нём запустили новую линия по производству базовых станций YADRO.

«Станция поддерживает стандарты GSM и LTE во всех ключевых диапазонах частот, используемых российскими операторами. Архитектура платформы 5G-Ready позволяет обеспечить переход к сетям пятого поколения за счёт обновления программного обеспечения при сохранении аппаратной базы», – пояснили в ведомстве.