Лазерами из подмосковного наукограда Фрязино заинтересовались в Индии

Лазерами из подмосковного наукограда Фрязино заинтересовались в ИндииПодмосковная компания «ВПГ Лазеруан» провела семинар «Лазеры и передовые процессы» в одном из престижных научных центров Азии – Индийском институте науки в Бангалоре. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«ВПГ Лазеруан» – ведущий российский разработчик и производитель лазерной техники. На семинаре рассказали о применении передовых лазерных разработок в ключевых отраслях промышленности – металлообработке, судостроении и машиностроении. Отдельный блок посвятили реализации совместных проектов.
«На предприятии компании в наукограде Фрязино разрабатывают и производят уникальное оборудование, включая высокотехнологичные роботизированные промышленные станки. Многие образцы не имеют аналогов и обладают высоким экспортным потенциалом, в том числе на рынке Индии», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По итогам семинара в Индии специалисты подмосковного предприятия достигли предварительных договорённостей о будущих контрактах в сфере машиностроения, медицины и аэрокосмической отрасли.