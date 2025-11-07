Лебедей из Центрального парка Долгопрудного перевезут на зимовку
Пара лебедей Иван и Марья, живущие на пруду в Центральном парке Долгопрудного, скоро переедут на зимовку. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В Долгопрудный уже прибыл представитель заводчика, который наденет лебедям отличительные кольца и перевезёт их в комфортные условия. Жители, наблюдавшие за отловом птиц, пожелали Ивану и Марьи хорошей зимовки.
«Мы привыкли к этим красавцам, полюбили их, и теперь будем с нетерпением ждать их возвращения», — сказала одна из жительниц Долгопрудного.Зиму лебеди проведут в исторической усадьбе Якова Брюса в городском округе Лосино-Петровский: там есть незамерзающий пруд, а за птицами присматривают специалисты.
