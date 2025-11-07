В доме культуры Долгопрудного открыли Центр русской культуры
Центр русской культуры начал работу в Доме культуры «Вперёд» Долгопрудного. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Это уникальное творческое пространство, где взрослые и дети смогут погрузиться в народное искусство, причём бесплатно. На входе посетителей встречает кокошник, стилизованный под купол храма, на стенах – Жар-птица.
«Не в каждом городе есть место, где можно приобщиться к народному творчеству, узнать основы русской культуры. А нам очень хочется сохранить и передать традиции, чтобы молодёжь знала и помнила свои корни. Поэтому мы и создали Центр русской культуры», – рассказала директор ДК Анна Кошелева.
Каждую неделю, обычно по субботам, в доме культуры проходят бесплатные семейные мастер-классы. Взрослые и дети изучают древнюю русскую вязь, народные промыслы, музыкальные инструменты и русский костюм.
Занятия только начались, но уже приобрели большую популярность. В планах – своими руками делать обереги, плести лапти, научится домотканому ткачеству.
Анонсы предстоящих мероприятий и ссылку на онлайн-запись можно найти в соцсетях и на сайте ДК «Вперёд». Адрес центра: площадь Собина, д.3 (ДК «Вперёд», каб. 30).