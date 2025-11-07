В доме культуры Долгопрудного открыли Центр русской культуры

07 ноября 2025, 14:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Центр русской культуры начал работу в Доме культуры «Вперёд» Долгопрудного. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Это уникальное творческое пространство, где взрослые и дети смогут погрузиться в народное искусство, причём бесплатно. На входе посетителей встречает кокошник, стилизованный под купол храма, на стенах – Жар-птица.



«Не в каждом городе есть место, где можно приобщиться к народному творчеству, узнать основы русской культуры. А нам очень хочется сохранить и передать традиции, чтобы молодёжь знала и помнила свои корни. Поэтому мы и создали Центр русской культуры», – рассказала директор ДК Анна Кошелева.