Птицы в мазуте и пляжи с запахом нефти: Чёрное море снова загрязнено

На побережье Краснодарского края вновь зафиксированы выбросы мазута
Блогеры и волонтёры сообщают о новых выбросах мазута на побережье Краснодарского края и Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



На пляжах вновь замечены птицы, покрытые нефтепродуктами. В Анапе наибольшее количество мазута сосредоточено в городской бухте, где ощущается неприятный запах. Несмотря на это, люди продолжают купаться в море, рассказал местный блогер Юрий Озаровский.

В Севастополе загрязнение также подтверждено губернатором Михаилом Развозжаевым. Он отметил, что на берегах обнаружены «точечные пятна мазута», но массового загрязнения нет.

Волонтёры штаба «Дельфины», которые занимаются уборкой нефтяных остатков в посёлке Волна, сообщают, что проблема сохраняется. Три дня назад они собрали 167 мешков мазута. Добровольцы предупреждают: нефтяные отходы остаются на дне, и при южных ветрах снова выбрасываются на поверхность. Пока дно Темрюкского района не изучено и утечки не остановлены, выбросы будут продолжаться.

