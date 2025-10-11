Птицы в мазуте и пляжи с запахом нефти: Чёрное море снова загрязнено

11 октября 2025, 20:06

На побережье Краснодарского края вновь зафиксированы выбросы мазута

Фото: Istock / Zhenikeyev

Блогеры и волонтёры сообщают о новых выбросах мазута на побережье Краснодарского края и Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».