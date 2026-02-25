Лебеди-шипуны активно осваивают Подмосковье
Популяция лебедя-шипуна в Московской области продолжает расти, отмечают специалисты. Результаты многолетних исследований опубликовали в последнем номере бюллетеня Союза охраны птиц России «Мир птиц». Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что лебедь-шипун — одна из самых красивых птиц, которая гнездится в Подмосковье. Он добавил, что хотя птица не внесена в Красную книгу региона, она встречается нечасто, а рост популяции способствует увеличению биологического разнообразия области.
Еще в прошлом веке шипуны практически не гнездились в Подмосковье, появлялись лишь единичные — из Москвы, где их разводили в парках. Ситуация изменилась в начале XXI века: первые случаи размножения отмечали в Лотошинском рыбхозе. Сегодня больше всего пар с выводками фиксируют в Лотошино, на Михалевском озере в Можайском округе, на Верхне-Яузских болотах, в рыбхозе «Гжелка» Раменского округа, в Москворецком пойменном заказнике, на Мельчевских карьерах в Дмитровском округе и на водоемах Серебряных Прудов.
Специалисты считают, что главным фактором роста численности лебедей стало потепление. Подмосковные водоемы замерзают позже, что дает молодым птенцам больше времени, чтобы окрепнуть и «встать на крыло» до наступления холодов. Кроме того, в регионе сохраняют высокую численность парковых лебедей, которых держат в декоративных целях.
Подробнее о лебедях-шипунах и других птицах Подмосковья можно прочитать на сайте Союза охраны птиц России.
Читайте также: