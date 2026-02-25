Лебеди-шипуны активно осваивают Подмосковье

25 февраля 2026, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Популяция лебедя-шипуна в Московской области продолжает расти, отмечают специалисты. Результаты многолетних исследований опубликовали в последнем номере бюллетеня Союза охраны птиц России «Мир птиц». Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.