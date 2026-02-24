В Подмосковье в этом году расчистят около 380 км берегов рек и озёр

24 февраля 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

376 километров береговых полос у больших и малых рек, озёр и прудов планируют расчистить в текущем году в Московской области по программе «Вода России» — на 160 км больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.





В рамках программы в регионе проведут 178 акций, в них примут участие 7 860 человек. При этом в итоге масштаб работ может превысить запанированные показатели.





«Дело в том, что в нашем Подмосковье береговые полосы расчищают не только по программе «Вода России». Поэтому итоговые показатели ожидаются существенно выше», — сказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.