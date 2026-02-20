Достижения.рф

В Подмосковье пресекли незаконное сжигание отходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области за прошедшую неделю организовали 36 выездных проверок. По итогам мероприятий зафиксировано и пресечено несколько нарушений природоохранного законодательства.



В Балашихе на территории гаражно-строительного кооператива «Ракета-2» выявлен факт незаконного сжигания отходов. Источник загрязнения ликвидирован. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Помимо этого, специалисты управления гостехнадзора обнаружили поддельные удостоверения тракториста-машиниста в Раменском городском округе, Чехове и Клину. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.

За отчётный период инспекторы гостехнадзора также провели 798 технических осмотров самоходной техники и приняли 250 экзаменов на право управления такими машинами.

По результатам контрольно-надзорной деятельности вынесено 96 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Дайана Хусинова

