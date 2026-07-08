Лечение в стационарах кратковременного пребывания прошли 36 500 жителей Подмосковья
Лечение в подмосковных стационарах кратковременного пребывания с начала года прошли более 36 500 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пациенты, не нуждающиеся в длительной госпитализации, могут лечиться в регионе в условиях стационаров кратковременного пребывания. Медицинскую помощь там оказывают сразу по нескольким направлениям. Наиболее востребованы хирургический, урологический, офтальмологический и гинекологический профили.
«Преимущество таких стационаров для пациентов – возможность получить медицинскую помощь без длительного нахождения там. Это позволяет сохранить привычный образ жизни. С начала года медицинскую помощь там получили 36 5000 жителей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.После операции за пациентом в палате наблюдают медики. При отсутствии осложнений и стабильном состоянии его выписывают в тот же день.
Стационары кратковременного пребывания работают в 60 медучреждениях Подмосковья, в том числе в Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах. Они также открыты в Детском центре имени Л. М. Рошаля и в перинатальных центрах региона.