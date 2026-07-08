Лечение в стационарах кратковременного пребывания прошли 36 500 жителей Подмосковья

08 июля 2026, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лечение в подмосковных стационарах кратковременного пребывания с начала года прошли более 36 500 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пациенты, не нуждающиеся в длительной госпитализации, могут лечиться в регионе в условиях стационаров кратковременного пребывания. Медицинскую помощь там оказывают сразу по нескольким направлениям. Наиболее востребованы хирургический, урологический, офтальмологический и гинекологический профили.

«Преимущество таких стационаров для пациентов – возможность получить медицинскую помощь без длительного нахождения там. Это позволяет сохранить привычный образ жизни. С начала года медицинскую помощь там получили 36 5000 жителей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.