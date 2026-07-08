В Наро-Фоминске из желудка пациента достали неизвестно как попавшие туда лезвия
Врачи Наро-Фоминской больницы извлекли из желудка пациента несколько лезвий. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил мужчина, проглотивший лезвия от бритвенного станка. При каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил.
«Специалисты с помощью эндоскопа в течение часа извлекали острые предметы. Пациент при этом находился под внутривенной седацией. При подобных вмешательствах высок риск повреждения пищевода и желудка. Любое неосторожное движение может привести к тяжёлой травме внутренних органов. Однако благодаря слаженной работе медиков лезвия удалось извлечь без осложнений», – рассказал исполняющий обязанности заведующего отделением эндоскопии Илья Дымов.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и продолжает восстановление в хирургическом отделении под наблюдением врачей. В ближайшее время его выпишут.
В министерстве напомнили, что при попадании инородного тела в организм нужно немедленно обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не пытаться извлечь его самостоятельно.