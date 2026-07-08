В Наро-Фоминске из желудка пациента достали неизвестно как попавшие туда лезвия

08 июля 2026, 13:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Наро-Фоминской больницы извлекли из желудка пациента несколько лезвий. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмный покой поступил мужчина, проглотивший лезвия от бритвенного станка. При каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил.

«Специалисты с помощью эндоскопа в течение часа извлекали острые предметы. Пациент при этом находился под внутривенной седацией. При подобных вмешательствах высок риск повреждения пищевода и желудка. Любое неосторожное движение может привести к тяжёлой травме внутренних органов. Однако благодаря слаженной работе медиков лезвия удалось извлечь без осложнений», – рассказал исполняющий обязанности заведующего отделением эндоскопии Илья Дымов.