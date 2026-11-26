26 ноября 2026, 22:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области работают стационары кратковременного пребывания для пациентов, которым не нужна длительная госпитализация. В этом году лечение там прошли более 86 000 человек, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Помощь в таких стационарах оказывают по разным профилям. Самые востребованные – хирургический, урологический, офтальмологический и гинекологический.

«Стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить необходимое лечение без длительной госпитализации. Человек быстрее возвращается к привычной жизни и продолжает восстановление в комфортной для себя обстановке. С начала года медицинскую помощь в подобных стационарах получили свыше 86 000 человек», – уточнил Забелин.