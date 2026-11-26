Лечение в стационарах кратковременного пребывания прошли 86 000 жителей Подмосковья
В Московской области работают стационары кратковременного пребывания для пациентов, которым не нужна длительная госпитализация. В этом году лечение там прошли более 86 000 человек, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Помощь в таких стационарах оказывают по разным профилям. Самые востребованные – хирургический, урологический, офтальмологический и гинекологический.
«Стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить необходимое лечение без длительной госпитализации. Человек быстрее возвращается к привычной жизни и продолжает восстановление в комфортной для себя обстановке. С начала года медицинскую помощь в подобных стационарах получили свыше 86 000 человек», – уточнил Забелин.После операции за состоянием пациента в палате наблюдают медики. При отсутствии осложнений его выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.
Сейчас стационары кратковременного пребывания работают в 57 медучреждениях Подмосковья, в том числе Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах, а также ДНКЦ им. Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона.