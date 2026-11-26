26 ноября 2026, 21:18

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотую, три серебряные и три бронзовые медали на первенстве и чемпионате мира по грэпплингу UWW. Соревнования проходили 23-25 ноября в Баку, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.