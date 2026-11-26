Подмосковные спортсмены взяли семь медалей соревнований по грэпплингу в Баку
Спортсмены из Московской области завоевали золотую, три серебряные и три бронзовые медали на первенстве и чемпионате мира по грэпплингу UWW. Соревнования проходили 23-25 ноября в Баку, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золото первенства мира в возрастной категории U15 взяла Диана Соничева.
Серебряные медали в группе U20 достались Арине Останиной в рамках первенства мира и Радомире Останиной – на чемпионате мира. Последняя встретилась на турнире с ещё одной представительницей Подмосковья – Марией Самоцуповой, которая в итоге заняла третье место. Ещё одно серебро в копилку подмосковной команды принесла Мария Воробьёва, выступавшая в возрастной категории U17.
Бронзовые медали первенства мира завоевали Евгений Быстров в возрастной группе U20 и Мария Калашникова – в группе U15.
Турнир под эгидой Объединенного мира борьбы собрал более 600 атлетов из 35 стран. Он включал соревнования в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Спортсмены соревновались в возрастных категориях U15, U17, U20, а также среди взрослых.
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