26 ноября 2026, 21:46

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Люберцы

Волонтёры вместе с дорожниками и коммунальщиками вышли убирать снег в городском округе Люберцы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Работы развернули на фоне циклона Wilka, который принёс обильные осадки в ночь на 25 ноября. Высота снежного покрова местами превысила 10 сантиметров.



В Дзержинском волонтёры подошли к уборке как к силовой тренировке на свежем воздухе: вместо спортивного инвентаря – лопаты, вместо тренировочной площадки – родной город.

«Первым делом расчистили территорию молодёжного центра «Лидер» в Дзержинском. Теперь всё готово к встрече участников мероприятий», – отметил директор центра Владимир Харламов.