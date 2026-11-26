В Люберцах волонтёры вышли убирать снег после циклона Wilka
Волонтёры вместе с дорожниками и коммунальщиками вышли убирать снег в городском округе Люберцы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Работы развернули на фоне циклона Wilka, который принёс обильные осадки в ночь на 25 ноября. Высота снежного покрова местами превысила 10 сантиметров.
В Дзержинском волонтёры подошли к уборке как к силовой тренировке на свежем воздухе: вместо спортивного инвентаря – лопаты, вместо тренировочной площадки – родной город.
«Первым делом расчистили территорию молодёжного центра «Лидер» в Дзержинском. Теперь всё готово к встрече участников мероприятий», – отметил директор центра Владимир Харламов.Участники уборки готовы и дальше помогать ликвидировать последствия сильных снегопадов. Волонтёры «Лидера» регулярно участвуют в зимних субботниках.